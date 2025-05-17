«Рубин» уступил «Химкам», играя в большинстве

«Рубин» потерпел гостевое поражение от «Химок» в предпоследнем туре РПЛ, 2:3. С 76-й минуты казанцы играли в большинстве, однако пропустили решающий гол в компенсированное время. В составе «Рубина» дубль оформил Мирлинд Даку, отличившийся на 12-й и 58-й минутах. Легионер мог отличиться и третий раз, но не смог переиграть вратаря хозяев с пенальти. У «Химок» два мяча забил Александр Руденко, один гол – Антон Заболотный.

Отметим, что казанцы не могут одержать победу в подмосковном городе в чемпионатах России с 2009 года. «Рубин» остался на 7-м месте в турнирной таблице, а «Химки» поднялись на 11-ю строчку.