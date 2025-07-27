«Рубин» впервые за четыре года не проиграл дома «Зениту»

«Рубин» на «Ак Барс Арене» сыграл вничью с «Зенитом» в матче второго тура РПЛ. После первого тайма петербуржцы вели 2:0 благодаря голам Андрея Мостового с пенальти и Матео Кассьерры. В перерыве Рашид Рахимов произвёл двойную замену, выпустив на поле Руслана Безрукова и Александара Юкича вместо Алексея Грицаенко и Богдана Йочича соответственно.

Едва стартовал второй тайм, как «Рубин» отквитал один мяч усилиями Велдина Ходжи. А на 90-й минуте Мирлинд Даку здорово головой на дальней штанге замкнул навес Ильи Рожкова, 2:2.

«Рубин» не проиграл дома «Зениту» впервые за четыре года. Последний раз казанцы забирали три очка в марте 2021 года (2:1). С того момента команды встретились на «Ак Барс Арене» четыре раза, неизменно сильнее был «Зенит».