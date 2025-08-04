Руководитель «Горкоммунхоза» Набережных Челнов покинул пост

Альвир Аглуллин, возглавлявший МУП «Горкоммунхоз» с августа 2021 года, ушел с должности в связи с переходом на новое место работы. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил значительный вклад Аглуллина в развитие предприятия, отвечающего за пассажирские перевозки. «Под его руководством была создана устойчивая структура и сформирована современная материально-техническая база. Благодаря его работе челнинцы получили качественные транспортные услуги», – подчеркнул Магдеев.

Мэр вручил бывшему директору почетную грамоту, поблагодарив за плодотворную работу. При этом информация о преемнике Аглуллина пока не разглашается.