Руководитель исполкома Актанышского района был отправлен в следственный изолятор

Рустему Ильясову предъявлены обвинения в получении взятки в значительных размерах, что подтверждено сообщением пресс-службы Набережночелнинского суда.

Согласно решению судьи, срок заключения под стражу для Ильясова составит 1 месяц и 13 дней. По версии следствия, чиновник получил взятку, представляющую собой строительные материалы и услуги по установке витражей и дверных проемов в своем собственном магазине. Общая стоимость полученной взятки превышает 1 миллион рублей. В обмен на это Ильясов обещал строительной компании свое содействие и защиту в вопросах заключения контрактов.

Кроме того, следственные органы предполагают, что в 2018, 2019 и 2021 годах Ильясов систематически получал денежные средства от местных предпринимателей за разрешение на размещение торговых объектов во время празднования Сабантуя в Муслюмово.