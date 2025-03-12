Russia Halal Expo 2025: Казань станет центром международной халяль-индустрии

С 14 по 16 мая 2025 года в международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет Russia Halal Expo – крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере халяль-индустрии. Мероприятие состоится в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum», что позволит участникам не только представить свою продукцию, но и установить деловые контакты с бизнесменами, инвесторами и представителями органов власти из разных стран, пишет ИА»Татар-информ».

«Халяль сегодня – это международный стандарт качества. Россия активно развивает экспорт халяль-продукции, и наша выставка предоставляет предпринимателям мощный инструмент для выхода на новые рынки и поиска надежных партнеров. Участие более 80 стран делает это событие уникальным по своим возможностям», – отметила глава Агентства инвестиционного развития РТ, член федерального оргкомитета KazanForum Талия Минуллина.

В 2024 году выставка собрала 324 компании, а экспозиция заняла 42 тысячи квадратных метров. В 2025 году ожидается дальнейший рост числа участников и масштабов мероприятия.

Russia Halal Expo 2025 будет включать восемь ключевых направлений:

Инвестиционные и инфраструктурные проекты – привлечение партнеров и финансирования. Технологические альянсы – взаимовыгодные проекты в сфере исламской экономики. B2B-площадка – презентация продуктов крупного бизнеса и малого и среднего предпринимательства (МСП). Международные стенды – участие компаний из разных стран. Регионы России – демонстрация потенциала региональных производителей. Партнеры и спонсоры – ведущие игроки рынка халяль-индустрии. Исламские финансы – инструменты финансирования бизнеса по принципам шариата. Машиностроение – оборудование для производства от лидеров отрасли.

С 13 по 18 мая в Казани также пройдет XVI Международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum», где будут обсуждаться ключевые вопросы развития исламской экономики и укрепления международного сотрудничества.

Регистрация для экспонентов Russia Halal Expo 2025 открыта до 17 апреля 2025 года. Заявки можно направить на адрес: halalexpo@kazanforum.ru.