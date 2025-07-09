Рустам Ашурматов продолжит карьеру в Иране

Игрок заключил двухлетний контракт

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Спорт
9 июля 2025  15:57
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» объявил о переходе 29-летнего защитника Рустама Ашурматова в иранский «Эстегляль». Портал transfermarkt.de оценил сделку в 500 тысяч евро при рыночной стоимости игрока в 600 тысяч.

Ашурматов стал игроком «Рубина» в январе 2023 года: казанцы забрали футболиста у Навбахора в статусе свободного агента. С того момента защитник провёл в России 45 матчей и забил три мяча: в ворота «Краснодара», «Урала» и «Акрона». На протяжении всего отрезка карьеры в России Ашурматов вызывался в сборную Узбекистана, в составе которой пробился на ЧМ-2026.
 

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