Рустам Ашурматов продолжит карьеру в Иране

«Рубин» объявил о переходе 29-летнего защитника Рустама Ашурматова в иранский «Эстегляль». Портал transfermarkt.de оценил сделку в 500 тысяч евро при рыночной стоимости игрока в 600 тысяч.

Ашурматов стал игроком «Рубина» в январе 2023 года: казанцы забрали футболиста у Навбахора в статусе свободного агента. С того момента защитник провёл в России 45 матчей и забил три мяча: в ворота «Краснодара», «Урала» и «Акрона». На протяжении всего отрезка карьеры в России Ашурматов вызывался в сборную Узбекистана, в составе которой пробился на ЧМ-2026.

