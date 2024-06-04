Рустам Минниханов изучил автопром Ульяновска

В рамках рабочей поездки в Ульяновск Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд предприятий автопрома, ознакомившись с их производственными процессами и выпускаемой ими продукцией.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

На Ульяновском автомобильном заводе Минниханова познакомили с 80-летней историей предприятия и показали современные модели автомобилей УАЗ. Он также посетил производственные цеха, где выпускаются полноприводные легковые и грузопассажирские автомобили.

Далее Раис Татарстана посетил предприятие «СОЛЛЕРС Карго», где ознакомился с производством компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Производство модели было перенесено в Ульяновск весной 2023 года, а осенью начался выпуск по технологии полного цикла.

Завершился визит посещением предприятия «Автодом», специализирующегося на производстве автомобилей специального назначения на базе УАЗ Профи и Sollers Atlant. Минниханова сопровождали заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, председатель Совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов.