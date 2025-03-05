Рустам Минниханов поручил проверить укрытия и обеспечить безопасность населения

news_top_970_100
Республика
5 марта 2025  17:10

Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета Безопасности республики поручил провести повторное обследование всех сооружений, которые могут быть использованы в качестве укрытий в случае угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа к этим объектам в экстренных ситуациях.  

Минниханов акцентировал внимание на том, что в укрытиях должны быть созданы условия для комфортного пребывания людей, включая установку скамеек и обеспечение достаточного запаса воды.  

«Приведение существующих убежищ и укрытий в нормальное состояние должно осуществляться поэтапно под строгим контролем республиканского МЧС», — заявил глава региона.  

Напомним, что в понедельник Рустам Минниханов встретился с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В ходе встречи он проинформировал главу государства о текущем экономическом развитии Татарстана. Владимир Путин высоко оценил вклад республики в поддержку специальной военной операции (СВО), а также отметил успехи региона в экономической сфере.  

news_right_column_240_400
Новости
Как в Елабуге весну встречали
Рустам Минниханов поручил проверить укрытия и обеспечить безопасность населения
Сегодня в гостях редакции «Казанских ведомостей» побывала Саида Мухаметзянова
В МВД по РТ рассказали о самых распространенных схемах мошенников
Когда женщин доводят до ручки, они могут взяться за топор
В газете «КВ» побывал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин
В Казани наградили мастеров гостеприимства
В Казани наградили мастеров гостеприимства
Средневековые города Евразии - ключевые центры на торговых путях между странами
Средневековые города Евразии - ключевые центры на торговых путях между странами