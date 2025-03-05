Рустам Минниханов поручил проверить укрытия и обеспечить безопасность населения

Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета Безопасности республики поручил провести повторное обследование всех сооружений, которые могут быть использованы в качестве укрытий в случае угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа к этим объектам в экстренных ситуациях.

Минниханов акцентировал внимание на том, что в укрытиях должны быть созданы условия для комфортного пребывания людей, включая установку скамеек и обеспечение достаточного запаса воды.

«Приведение существующих убежищ и укрытий в нормальное состояние должно осуществляться поэтапно под строгим контролем республиканского МЧС», — заявил глава региона.

Напомним, что в понедельник Рустам Минниханов встретился с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В ходе встречи он проинформировал главу государства о текущем экономическом развитии Татарстана. Владимир Путин высоко оценил вклад республики в поддержку специальной военной операции (СВО), а также отметил успехи региона в экономической сфере.