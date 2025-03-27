Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 30-летием Госсовета РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился с поздравлениями к депутатам, ветеранам парламента и всем жителям республики в связи с 30-летием Государственного Совета РТ.

В своем обращении Раис республики отметил, что за три десятилетия деятельности парламента в Татарстане была сформирована прочная правовая база, способствующая устойчивому социально-экономическому развитию региона.

«Госсовет РТ на протяжении всех этих лет вносит значимый вклад не только в развитие республики, но и всей страны, совершенствуя законодательство, укрепляя экономику, поддерживая науку, образование, здравоохранение и культуру», — подчеркнул Минниханов.

Он также отметил, что депутаты всех созывов всегда руководствовались интересами граждан, уделяя особое внимание поддержке ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодежи.

«В условиях современных глобальных вызовов особенно ценится активная работа парламентариев, направленная на помощь участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям», — добавил руководитель республики.

Минниханов выразил уверенность, что благодаря профессионализму, преемственности и тесному взаимодействию с исполнительной властью, Федеральным Собранием и общественными организациями депутаты Госсовета РТ и впредь будут эффективно работать на благо многонационального Татарстана и России.