Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днём России

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением в связи с Днём России, обращение доступно на сайте. В своём послании он подчеркнул важность единства, патриотизма и вклада региона в развитие страны.

«Это день гордости за страну, её многовековую историю и культуру, свершения соотечественников, которые прославляют и защищают Родину», — отметил Минниханов. Он добавил, что в этот праздник особенно чувствуется ответственность за наследие предков, отстоявших независимость России и передавших духовно-нравственные ценности, которые сегодня лежат в основе общества.

Глава республики процитировал слова президента Владимира Путина: «Россия – это самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всём своём внутреннем многообразии был и будет единым». По мнению Минниханова, именно любовь к Отечеству объединяет представителей разных национальностей и религий, а культурное многообразие остаётся бесценным достоянием страны.

Особое внимание в обращении было уделено роли Татарстана в укреплении России. Минниханов заявил, что республика вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие, безопасность и технологический суверенитет страны.

В завершение глава региона отметил, что сила России — в её людях, их трудолюбии и преданности Родине. «Россия – это не только место, где мы родились, Россия – это большая и дружная семья», — сказал он. Минниханов пожелал татарстанцам здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.