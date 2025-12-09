Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества. В своем обращении он отметил, что этот праздник является данью уважения Героям Советского Союза, Героям России и кавалерам ордена Славы, чьи подвиги служат образцом мужества и верности долгу.

Особое значение в текущем году, который посвящен 80-летию Победы и проходит под знаком Года защитника Отечества, имеет сохранение памяти о героях. В знак глубочайшего уважения к защитникам Родины и труженикам тыла 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

Минниханов подчеркнул, что сегодня героические традиции продолжают участники специальной военной операции, отстаивающие суверенитет страны. Он выразил уверенность, что наследие предков должно служить ориентиром для молодежи, вдохновляя на созидательный труд и служение Отечеству.

В завершение обращения глава республики пожелал всем татарстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.