Рустам Минниханов прибыл в Якутию в ходе рабочей поездки

Глава Татарстана Рустам Минниханов отправился в рабочую поездку в Республику Саха (Якутия), где 14 июня пройдет Федеральный Сабантуй. В аэропорту Якутска его встретил руководитель региона Айсен Николаев с традиционными татарскими угощениями – чак-чаком и кумысом, а также хлебом-солью.

Как сообщила пресс-секретарь Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале, визит начался в полночь по местному времени, несмотря на светлое время суток, характерное для периода полярных дней.

Масштабное мероприятие в Якутске включит в себя насыщенную программу: показы татарского кино, театральные представления, круглые столы, мастер-классы по народным ремеслам, спортивные состязания, включая национальную борьбу «Корэш» и мас-рестлинг, а также выступления творческих коллективов. Особое внимание будет уделено «Татарскому подворью» – площадке, демонстрирующей традиционный быт и культуру татарского народа.

Накануне этой поездки Рустам Минниханов посетил областной Сабантуй в Оренбургской области, где вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Солнцевым принял участие в праздничных мероприятиях в селе Пономаревка.