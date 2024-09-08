Рустам Минниханов сделал свой выбор на выборах в Госсовет Татарстана

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Республика
8 сентября 2024  11:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и его супруга посетили избирательный участок и приняли участие в голосовании за депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов традиционно поддерживает проведение выборов и призывает всех жителей республики воспользоваться своим гражданским правом, отдав голос за кандидатов, которые будут представлять их интересы в парламенте.

В Татарстане открыты 2760 избирательных участков. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

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