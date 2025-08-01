Рустам Минниханов стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы РТ

news_top_970_100
Республика
1 августа 2025  16:26

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан официально зарегистрировала действующего главу региона Рустама Минниханова в качестве кандидата на предстоящих выборах. Политик выдвинут партией «Единая Россия» и получил поддержку 45 муниципальных образований республики.

В ходе заседания ЦИК РТ проверила и утвердила все 403 представленные подписи в поддержку кандидатуры Минниханова, включая 100 подписей депутатов различных уровней. Секретарь комиссии Надежда Борисова предложила зарегистрировать кандидата, что было единогласно поддержано членами избиркома.

«Принято решение зарегистрировать Рустама Минниханова кандидатом на должность Раиса Республики Татарстан и выдать соответствующее удостоверение», — сообщила Борисова.

Помимо Минниханова, документы на участие в выборах подали еще три кандидата: Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Хафиз Миргалимов (КПРФ). 

Выборы главы Татарстана состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. В этот же день пройдут выборы более 7,5 тысяч муниципальных депутатов, а также довыборы в Госсовет РТ по Мелекесскому избирательному округу.

news_right_column_240_400
Новости
Рустам Минниханов стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы РТ
Минсельхозпрод РТ объявляет прием заявок на возмещение части затрат
«Я выбираю небо», K-Pop-фестиваль, лыжероллеры: куда сходить в Казани 2-3 августа
«Я выбираю небо», K-Pop-фестиваль, лыжероллеры: куда сходить в Казани 2-3 августа
Татарстан лидирует в ПФО по числу работников с зарплатой от 1 млн рублей
В «Сетевой компании» назвали причину отсутствия света в части Ново-Савиновского района
В Татарстане проверили 2,5 тысячи автомобилей на экологичность
Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 года
В Казани задержали 10 нелегальных мигрантов во время рейда