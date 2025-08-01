Рустам Минниханов стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы РТ

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан официально зарегистрировала действующего главу региона Рустама Минниханова в качестве кандидата на предстоящих выборах. Политик выдвинут партией «Единая Россия» и получил поддержку 45 муниципальных образований республики.

В ходе заседания ЦИК РТ проверила и утвердила все 403 представленные подписи в поддержку кандидатуры Минниханова, включая 100 подписей депутатов различных уровней. Секретарь комиссии Надежда Борисова предложила зарегистрировать кандидата, что было единогласно поддержано членами избиркома.

«Принято решение зарегистрировать Рустама Минниханова кандидатом на должность Раиса Республики Татарстан и выдать соответствующее удостоверение», — сообщила Борисова.

Помимо Минниханова, документы на участие в выборах подали еще три кандидата: Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Хафиз Миргалимов (КПРФ).

Выборы главы Татарстана состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. В этот же день пройдут выборы более 7,5 тысяч муниципальных депутатов, а также довыборы в Госсовет РТ по Мелекесскому избирательному округу.