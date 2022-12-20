Президент РТ Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана. Торжественная церемония состоялась в Казанском кремле. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Минниханов отметил, что в условиях СВО предприятия и организации, а также многие татартсанцы помогают участникам боевых действий и их семьям. Президент выразил особые слова признательности Героям России Марату Алыкову и Рафику Ихсанову, а также депутату Госдумы Иреку Богуславскому, главам предприятий и другим. Минниханов заявил, что все они — яркий пример патриотизма и гуманизма.

Также отдельные слова благодарности Преидент выразил представителям науки и культуры.

Также Президент РТ вручил госнаграду Алексею Чигарову, который изготавливает буржуйки для бойцов СВО. Ранее «КВ» писали, что Чигаров вместе с помощниками организовал производство печей для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Буржуйки, которые будут согревать бойцов, варят из непригодных автомобильных дисков.