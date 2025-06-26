Рустам Минниханов выдвинут кандидатом на пост главы Татарстана от «Единой России»

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» единогласно поддержало кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова на предстоящих выборах. Решение было принято на 38-й конференции регионального отделения партии с участием 252 делегатов.

Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета РТ и секретарь регионального отделения партии, подчеркнул заслуги Минниханова: «За 15 лет руководства республика стала опорным регионом России с устойчивой экономикой, привлекательными инвестициями и стабильной межнациональной обстановкой».

Кандидатура Минниханова получила поддержку Генсовета партии в Москве. Владимир Якушев, секретарь Генсовета «Единой России», отметил: «Татарстан под его руководством стабильно развивается, что неоднократно отмечал президент России».

В своем выступлении Минниханов поблагодарил за доверие и отметил, что успехи республики – результат работы всей команды. «Мы продолжаем курс, заложенный первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, при поддержке Владимира Путина», – заявил он.

Выборы главы республики, депутатов Госсовета и муниципальных органов пройдут 14 сентября. Партия обозначила приоритеты предвыборной программы: поддержка участников СВО, экономический рост, развитие инфраструктуры и цифровизация.

Мухаметшин призвал партийный актив усилить работу с населением, подчеркнув важность формирования дееспособных муниципальных органов власти. «Наша задача – сохранить курс на устойчивое развитие Татарстана», – резюмировал он.