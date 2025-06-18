Рынок аренды Казани: цены в центре снижаются, спрос смещается к спальным районам

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Город
18 июня 2025  10:07

Согласно данным сервиса Яндекс Аренда, в мае 2025 года рынок долгосрочной аренды Казани показал разнонаправленную динамику. Вахитовский район, оставаясь самым дорогим (медианная ставка 60 300 руб.), зафиксировал месячное снижение цен на 2,4%. При этом годовой рост здесь составил лишь 0,6% – минимальный показатель среди всех районов города.

На противоположном конце ценового спектра находится Авиастроительный район с медианной арендной ставкой 30 000 руб. Наибольший годовой рост цен зафиксирован в Приволжском (+18,5% до 41 900 руб.) и Московском (+14,8% до 35 600 руб.) районах.

Эксперты связывают общий рост цен на 12,5% за год с выходом на рынок "инвестиционных квартир" – специально приобретенных для сдачи объектов в новых жилых комплексах с полной отделкой и современной техникой.

Спросовая картина демонстрирует смещение предпочтений арендаторов:

  • 30,9% просмотров объявлений приходится на Советский район
  • 17,7% – на Приволжский
  • 17,3% – на Ново-Савиновский

При этом предложение наиболее сконцентрировано в Советском (30,2% всех объявлений), Вахитовском (23,1%) и Ново-Савиновском (20,5%) районах.

Рынок предлагает варианты на любой бюджет – от скромной однокомнатной квартиры за 30 000 руб. в Вахитовском районе до элитного жилья за 260 000 руб. с панорамными видами и подземным паркингом.

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