Рынок новостроек Татарстана демонстрирует устойчивый спрос

Согласно данным Управления Росреестра по Республике Татарстан, первичный рынок недвижимости сохраняет стабильность, в то время как вторичный сегмент показывает снижение активности. В мае 2025 года было зарегистрировано 1 482 договора долевого участия (ДДУ), что практически соответствует показателю апреля (1 476 ДДУ).

Заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова отметила, что за пять месяцев текущего года общее количество зарегистрированных ДДУ достигло 7 581. Вторичный рынок, напротив, продемонстрировал снижение: количество сделок купли-продажи квартир сократилось на 15,1%, индивидуальных домов – на 7%, земельных участков – на 9,4% по сравнению с апрелем.

«Совокупно в мае зафиксировано 11 334 перехода прав собственности по договорам купли-продажи, что на 11,4% меньше, чем в предыдущем месяце, – пояснила Бурганова. – Если в апреле мы наблюдали умеренный рост спроса на вторичное жилье, то майские показатели подтверждают, что в текущих экономических условиях стабильность сохраняется только на первичном рынке».

Общее количество сделок с недвижимостью в Татарстане за январь-май 2025 года составило 58 124. Эксперты связывают устойчивый спрос на новостройки с действующими программами господдержки и предсказуемостью этого сегмента рынка.