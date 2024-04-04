Рынок свободных тренеров тает со скоростью весеннего снега: кто возглавит «Ак Барс»?

Пока четверка сильнейших клубов КХЛ бьется в полуфинале Кубка Гагарина, в «Ак Барсе» остается вакантным место главного тренера. При этом на российском рынке специалистов не так много тех, кто готов решать большие турнирные задачи, которые ставят в Казани. Промедление менеджмента «барсов» уже привело к тому, что самых сильных наставников расхватали, но из кого теперь предстоит выбирать?

22 марта Зинэтула Билялетдинов официально заявил о своем уходе с поста главного тренера.

- Я очень много проработал тренером. Эта работа мне нравится. Это то, что я люблю, то, чему меня учили, чему я сам учился, получал удовольствие от этого. Но работа главным тренером требует больших сил, эмоций. Это большая ответственность. Поэтому думаю, что для меня будет лучше, если я продолжу работать в хоккее, но в каком-то другом формате, - заявил мэтр тренерского цеха.

Уход Билялетдинова с высокой долей вероятности повлечет за собой смену всего штаба - Юрия Бабенко, Александра Бойкова и Сергея Абрамова. Следовательно, предстоит рекрутировать сразу четырех специалистов.

Лучших кандидатов уже разобрали

Объективным кандидатом №1 на пост главного тренера был Илья Воробьев. В лице Воробьева, который с конца сезона-2022/23 находился в статусе свободного агента, Казань получала бы наставника с одним Кубком Гагарина в активе, опытом работы в топ-клубах и навыком интеграции молодых хоккеистов в первую команду. Но «Ак Барс» опередили - 27 марта о заключении контракта со специалистом объявил ЦСКА. Армейский клуб после двух подряд Кубков Гагарина, завоеванных с Сергеем Федоровым, вылетел в первом же раунде плей-офф. В силу этой причины москвичи не стали продлевать соглашение с действующим тренером, забрав самый завидный актив на рынке.

Если вычеркнуть Воробьева, то вторым реальным кандидатом мог бы стать тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. В сезоне-2023/24 бело-голубые стали одной из самых ярких команд лиги, попутно выиграв регулярный чемпионат. Причем работая с Кудашовым, невероятную результативность показал форвард Никита Гусев, установивший в 31 год рекорд лиги по очкам, набранным за одну регулярку. Но у «Динамо» не заладилась игра в плей-офф - бело-голубые без шансов вылетели во втором раунде от «Трактора» (0-4). В этих условиях менеджмент клуба все равно пошел на подписание нового контракта со специалистом.

Кудашов был бы неплохим вариантом для «Ак Барса», так как умеет работать со звездными игроками и ставит приятный атакующий хоккей. «Барсы» в минувшем сезоне испытывали серьезный кризис идей в нападении, имея состав, способный демонстрировать куда более зрелищную игру. Головной болью была и реализация большинства, тогда как «Динамо» Кудашова показало лучшую статистику в лиге с заметным отрывом от преследователей: 74 шайбы на 241 попытку (30,7%).

Квартальнов может выбрать между Минском и Казанью?

Фамилия третьего потенциального кандидата фигурировала в прессе еще в момент ухода Дмитрия Квартальнова в 2022 году. Это Анвар Гатиятулин - этнический татарин из Челябинска. Гатиятулин сделал себе имя в системе «Трактора» сначала в качестве игрока (защитник в начале 90-х брал медали на юниорском и молодежном чемпионатах мира), а затем добился видных результатов у руля команды МХЛ «Белые медведи». Специалист дважды добирался до бронзовых медалей чемпионата (2014, 2015) и попадал на тренерский мостик молодежной сборной страны. В ноябре 2015-го Гатиятулина ввели в штаб «Трактора», а уже со следующего сезона наставник занял позицию главного тренера.

В карьере Гатиятулина было два прихода в «Трактор». Первый отрезок - с 2016 по 2018 год - отмечен двумя попаданиями в плей-офф, причем в Кубке Гагарина - 2018 Челябинск впервые за пять лет добрался до финала конференции. Наставника забрали на повышение в СКА и сборную России, где он два года трудился ассистентом и выиграл бронзу ЧМ-2019. В 2020-м Гатиятулин вернулся в «Трактор», отработав еще три сезона. Пиком, как и в прошлый приход, стал финал конференции и бронзовые медали чемпионата страны. Но уже в 2023-м челябинцы не смогли зацепиться за место в плей-офф, и Гатиятулин покинул клуб.

Однако в возможной борьбе за специалиста «Ак Барс» опередили - «Сибирь» 29 марта объявила о том, что с Гатиятулиным достигнута договоренность с обтекаемой формулировкой: «Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей». Таким образом, официального контракта с Новосибирском у тренера пока нет и со стороны ситуация скорее выглядит попыткой «сибиряков» «застолбить» за собой наставника. Но если стороны действительно пришли к компромиссу, то едва ли Гатиятулин в последний момент бросит «Сибирь» даже ради приятного предложения из Казани: репутация дороже.

Не стоит списывать со счетов и вариант возвращения в Казань Дмитрия Квартальнова. После года творческого отпуска тренер отработал сезон в минском «Динамо» и сборной Беларуси. Не сказать, что при Квартальнове Минск добился выдающихся результатов - в плей-офф команда заскочила с восьмой строчки «Запада», оставив за собой совсем уж печальные команды «Куньлунь», «Сочи» и «Витязь». Дальше первого раунда «Динамо» не забралось, вылетев от другого «Динамо» - московского (2-4).

Будущее Квартальнова в Минске под вопросом. Генеральный директор клуба в конце марта заявил, что контракт с тренером был заключен по системе «1 + 2», явно давая понять, что опция двухлетней пролонгации еще не активирована.

- Мы пока не подводили каких-то итогов, не делали досконального анализа. Соберемся, сделаем это и будем двигаться дальше. Понятно, что это горящий вопрос, но решение будет после того, как мы пообщаемся с тренерским штабом, - заявил функционер.

Сам же Квартальнов выразил готовность продолжить работу в «Динамо»: «Мы не должны топтаться на одном месте. Мы должны идти вперед, но все вместе».

Авантюрный вариант: тренер - воспитанник системы

Напоследок порассуждаем о варианте, реальность реализации которого не выше пяти процентов, - приглашение тренера из ВХЛ. Речь об Артеме Анисимове - действующем главном тренере альметьевского «Нефтяника». Чемпион России 1998 года в составе «Ак Барса» успел пройти все ступени тренерской работы в системе казанского клуба: был ассистентом в МХЛ и ВХЛ, затем возглавил «Ирбис», привел команду к двум бронзовым медалям чемпионата и год отработал на позиции главного тренера «Барса». В межсезонье Анисимов пришел ассистентом в «Нефтяник», где в ноябре заменил Эдуарда Дмитриева у руля команды.

«Нефтяник» в Кубке Петрова поступательно выбил питерское «Динамо» (4-0) и «Зауралье» (4-2). В полуфинале альметьевцы - команда с самым низким посевом, а их соперником стал крепкий «Рубин» из Тюмени. Но «Нефтяник» набрал хороший ход и имеет большие шансы завоевать титул.

В пользу гипотетического назначения Анисимова говорит смена поколений в «Ак Барсе». Наставник на протяжении многих лет работал с теми игроками, кто сегодня тащит «Нефтяник» к трофею: Максимом Быковым, Дмитрием Кателевским, Артуром Ахтямовым, Всеволодом Альметкиным - этот список далеко не полный, но все они готовы перейти от статуса ротационных хоккеистов в КХЛ к полноценным. Анисимов знает их сильные стороны, и это может быть ключом к успеху. Примеры «Торпедо» и «Северстали» демонстрируют, что молодые и скоростные команды притягивают к себе внимание и дарят эстетическое удовольствие.

30 апреля у целой группы ведущих игроков «Ак Барса» истекают контракты. Многие из хоккеистов, вероятно, ждут развязки интриги с тренерским постом. По какому пути пойдет казанский клуб - узнаем уже в этом месяце.