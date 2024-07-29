РЖД открыла горячую линию по вопросам, связанным с ЧП поезда Казань – Адлер

Пресс-служба компании сообщает об организации горячей линии по вопросам, связанным со сходом с рельс поезда Казань – Адлер.

Телефон горячей линии РЖД - 8 800 775 00 00, далее нужно нажать 2.

Помимо этого с вопросами, связанными с ЧП на перегоне перегоне Гремячая — Котельниково, можно обращаться на горячую линию МЧС России в Волгоградской области: 8(8442) 96 70 39. За психологической помощью по телефону: 8 (8442) 73 02 33.

Напомним, днем поступили сообщения о сходе с рельс вагонов поезда Казань – Адлер, после столкновения с грузовиком на переезде. По последним данным, с рельс сошло восемь вагонов и электролокомотив поезда. По данным РЖД, в составе находилось 803 пассажира. По предварительным данным, было госпитализировано 16 человек: 13 взрослых пассажиров, 2 проводника и ребенок.