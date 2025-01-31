С 1 сентября из-за симптомов ОРВИ в школы РТ не пустили 1,5 тыс. учителей

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Республика
31 января 2025  13:45

В Татарстане продолжается практика утренних фильтров в образовательных учреждениях, направленная на недопущение в школу учащихся и педагогов с симптомами ОРВИ и повышенной температурой. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, Любовь Авдонина, на пресс-конференции, проведённой в «Татар-информе».

«С 1 сентября на фильтрах не допущено до занятий 28 495 учащихся и почти 1,5 тыс. педагогов», – отметила санитарный врач. 

Любовь Авдонина акцентировала внимание на том, что эта мера является эффективной, так как позволяет предотвратить попадание заболевших людей в коллектив, тем самым снижая риск заражения остальных.

На сегодняшний день в Татарстане не наблюдается закрытых на карантин классов и школ. Однако с начала учебного года в 38 учебных заведениях было частично приостановлено обучение в 114 классах из-за большого числа заболевших.

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