С 17 марта казанцы смогут наблюдать двойную видимость Венеры

С 17 по 21 марта жители Казани смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — двойной видимости Венеры. Планета будет хорошо видна как вечером, с 19:00 до 20:00, так и утром, с 5:00 до 6:00. Обычно Венеру можно наблюдать только в одну из этих частей суток, поэтому такое явление считается уникальным, сообщили в пресс-службе Казанского федерального университета (КФУ).

Юрий Нефедьев, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ и научный руководитель астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, объяснил причины этого явления:

«Все планеты Солнечной системы движутся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому ее двойная видимость объясняется совпадением взаимного положения планет и Солнца. Кроме того, Венера не удаляется далеко от Солнца на небесной сфере. По сути, это обычная геометрия небесной механики».

В эти дни Венера будет видна не как привычный диск, а как серп, который астрономы называют «венерианским месяцем». Если погода будет ясной, наблюдать за планетой можно будет невооруженным глазом, без использования телескопов или биноклей.

«Вечером Венера будет хорошо видна на западной части неба. Многие знают, что самая яркая "звезда" на западе — это обычно Венера. Утром, перед восходом Солнца, планету можно будет увидеть на восточной стороне неба», — добавил Нефедьев.

Это редкое астрономическое событие станет отличной возможностью для жителей Казани и всех любителей звездного неба насладиться красотой космоса. Наблюдение за Венерой в такие дни позволяет лучше понять движение планет и их взаимное расположение в Солнечной системе.