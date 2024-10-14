С 19 октября с дорог Казани уберут прокатные самокаты и велосипеды

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Город
14 октября 2024  11:43

С 19 по 24 октября, на время проведения саммита БРИКС, в Казани будет приостановлена работа сервисов аренды электросамокатов и велосипедов. Операторы уже начали убирать средства индивидуальной мобильности с улиц города.

Кроме того, ограничения коснутся и услуг такси. В центральной части города будет ограничено движение таксомоторов. С детальной информацией о зонах ограничения можно ознакомиться на сайтах агрегаторов.

Также с 19 по 25 октября будет ограничена парковка в центре города. Воспользоваться муниципальными парковками смогут только аккредитованные участники саммита. Жителям и гостям города, пользующимся каршерингом, также придется искать другие места для стоянки.

Ранее мы писали, что в Казани из-за саммита отменят некоторые автобусные маршруты. Также казанцев просят следить за онлайн-табло из-за ограничений в работе аэропорта.

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