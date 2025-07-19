С начала этого года более 800 многодетных мам РТ вышли на пенсию досрочно

Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан за первое полугодие 2025 года назначило пенсию раньше общеустановленного возраста 847 многодетным мамам.

Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста - в 57 лет. Если детей четверо, то право возникает на четыре года раньше - в 56 лет. Мамы пяти и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет.

- Уже 63 мамы, которые родили пятерых и более детей, воспользовались правом досрочного выхода на пенсию в этом году, кроме них мы выплачиваем такую пенсию 113 мамам - четверых и 671 маме - троих детей, - пояснил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Татарстанские многодетные мамы могут рассчитывать на досрочное назначение пенсии при соблюдении определенных условий. Им необходимо выработать стаж - не менее 15 лет и заработать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом обязательно многодетная мама должна воспитать ребенка до 8 лет. Данное правило распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.

Периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности) включаются в страховой стаж. Так, за период ухода за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за год, за вторым ребенком - 3,6, а за время ухода за третьим и четвертым детьми - 5,4 коэффициента. Периоды отпусков по уходу включаются в страховой стаж только в том случае, если перед отпуском или сразу после него следовали периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы.

Подать заявление о назначении пенсии можно за месяц до достижения возраста выхода на пенсию при личном посещении МФЦ или клиентской службы, а также в электронном виде на портале госуслуг. Также в личном кабинете на портале госуслуг мамы могут заказать выписку из индивидуального лицевого счета, чтобы проверить стаж и количество пенсионных коэффициентов.

Получить дополнительную консультацию по вопросам назначения пенсии можно в едином контакт-центре: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).