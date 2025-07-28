С начала года в республике произошло 250 аварий на газовых объектах

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Республика
28 июля 2025  11:17

С начала 2025 года в Татарстане зарегистрировано 250 чрезвычайных ситуаций на объектах газоснабжения, сообщает Госжилинспекция республики. Печальным итогом этих происшествий стали 8 смертельных случаев отравления угарным газом.

Анализ аварий показывает, что 68 инцидентов произошло из-за негерметичности соединений, а 35 – по причине неисправности дымоходов. Особую тревогу вызывают 25 случаев самовольной установки газового оборудования, преимущественно в Казани и Альметьевске, когда «домашние мастера» заливали водой газопроводы.

Специалисты отмечают, что частой причиной аварий становятся незаконные перепланировки жилья. Объединение кухонь с жилыми помещениями, установка герметичных окон и неправильный монтаж вентиляции создают опасные условия для эксплуатации газового оборудования.

Аварийные службы оперативно ликвидируют последствия, однако нарушителям приходится оплачивать восстановительные работы и штрафы. В текущем году зафиксировано 59 пожаров на газовых объектах, один из которых возник из-за самостоятельной замены оборудования.

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