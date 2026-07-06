С начала сезона от укусов клещей пострадали более 5 тысяч татарстанцев

С наступлением тёплого сезона в республике зафиксировано более 5,4 тысячи обращений к медикам по поводу укусов клещей, из них 1185 – дети. Это заметно ниже прошлогодних показателей – в 2025 году на ту же дату было почти 8 тысяч пострадавших, сообщил Роспотребнадзор РТ.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском, Бугульминском и Зеленодольском районах. В 194 эпизодах заражение произошло за пределами республики. Свыше 85% укусов случились в природной среде – на дачах, в лесах и на приусадебных участках. Медики зафиксировали 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза и два завозных случая энцефалита.

Обработано более 3 тысяч гектаров территорий – парков, скверов, зон отдыха и детских лагерей. Вакцинацию против энцефалита прошли свыше 12 тысяч человек (96% от плана). Специалисты напоминают: при укусе необходимо как можно быстрее обратиться в больницу или удалить клеща самостоятельно, а затем сдать его на анализ в лабораторию.