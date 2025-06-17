Сабантуй, реконструкции и наука: чем удивит третья неделя «Лета в Татарстане»

Каждый день третьей недели проекта «Лето в Татарстане» обещает новые впечатления для жителей республики. В это время запланированы мастер-классы, научная лекция и, конечно, грандиозный Сабантуй, фестиваль исторической реконструкции — всего более 40 мероприятий.

На пресс-конференции в Казанском Кремле заместитель министра по делам молодежи Айгуль Сабирова подчеркнула, что четверть событий будет посвящена патриотизму и любви к Родине. «Мы хотим не только развлекать, но и вдохновлять людей гордиться своей страной», — отметила она.

21-22 июня в деревне Альвидино пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», приуроченный ко Дню памяти и скорби. Ожидается множество гостей, для которых организаторы подготовили дополнительные места размещения и кемпинг.

Для молодежи много интересного ждет в экстрим-парке «Урам». 21 июня, в Международный день скейтбординга, там пройдут соревнования, а также стартуют мастер-классы по йоге, медитации и арт-терапии. «Мы предоставим все необходимое оборудование бесплатно», — добавила директор парка Мария Крюкова.

Казанский Кремль в 2023 году стал центром внимания благодаря развитию благоустройства, инициированному Рустамом Миннихановым. Он предложил активно использовать новое общественное пространство для летних концертов. С 11 по 13 июля здесь пройдет театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания».

Также запланированы образовательные мероприятия: 18 июня в ИТ-парке им. Б. Рамеева пройдет цикл открытых лекций «Научный Код: Летние лекции» с известным предпринимателем Василем Закиевым.

Для старшего поколения клуб «Жизнелюб» организует пленэр в парке «Крылья Советов» 18 июня. Полная афиша мероприятий доступна на сайте leto2025.tatar.