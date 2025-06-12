Сабантуй в Казани в этом году пройдет 21 июня

21 июня столица Татарстана примет главное празднование Сабантуя, которое станет завершающим аккордом сезона народных гуляний. Как сообщил вице-премьер республики Василь Шайхразиев в интервью РИА «Новости», к этому моменту праздник уже пройдет во всех районах и сельских поселениях региона.

В 2025 году по всей России запланировано около 4 тысяч празднований Сабантуя, но казанское мероприятие традиционно становится самым масштабным и зрелищным. Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, этот праздник давно перерос рамки сельскохозяйственного торжества, превратившись в важный символ культурного единства и уважения к традициям.

«Сабантуй учит нас, что только упорным трудом можно добиться процветания», – подчеркнул руководитель республики, напоминая об исконных ценностях, заложенных в основе праздника.

Организаторы обещают, что казанский Сабантуй сохранит все традиционные элементы – от национальных состязаний вроде борьбы корэш до выступлений фольклорных коллективов, при этом добавив новые форматы, которые сделают праздник интересным для молодежи. Ожидается, что мероприятие соберет десятки тысяч гостей со всей России и зарубежья.