Минтимер Шаймиев встретился с саудовским принцем

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Россия/Мир
4 июня 2024  08:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казанском Кремле госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев провел встречу с саудовским Принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом, который возглавляет центр исламских исследований имени Короля Фейсала. 

На встрече присутствовал и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Они обсудили возможное сотрудничество татарстанских ученых с Центром исламских исследований. Принцу также показали экспозицию работы республиканского фонда «Возрождение» и рассказали о восстановлении казанского Кремля, Свияжска и города Болгар.

«Мы наслаждаемся красотой этого города и теплотой ваших жителей. Нас встречают как дорогих друзей», – сказал Принц на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

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Минтимер Шаймиев встретился с саудовским принцем