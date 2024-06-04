Минтимер Шаймиев встретился с саудовским принцем

В Казанском Кремле госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев провел встречу с саудовским Принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом, который возглавляет центр исламских исследований имени Короля Фейсала.

На встрече присутствовал и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Они обсудили возможное сотрудничество татарстанских ученых с Центром исламских исследований. Принцу также показали экспозицию работы республиканского фонда «Возрождение» и рассказали о восстановлении казанского Кремля, Свияжска и города Болгар.

«Мы наслаждаемся красотой этого города и теплотой ваших жителей. Нас встречают как дорогих друзей», – сказал Принц на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.