Шамиль Тарпищев сохранил место в МОК до 2028 года

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев успешно переизбран в состав Международного олимпийского комитета (МОК) до конца 2028 года. Голосование состоялось на 144-й сессии МОК в Греции, где российский представитель получил поддержку 104 голосов из 105 возможных.

Тарпищев, которому 77 лет, является членом МОК с 1994 года. Его переизбрание прошло с учетом возрастного ценза: для членов, избранных до декабря 1999 года, установлен лимит в 80 лет, а для тех, кто вошел в состав позже, — 70 лет.

— Это решение подтверждает высокий уровень доверия к Шамилю Тарпищеву и его вклад в развитие олимпийского движения, — отметили представители МОК.

На той же сессии будет избран новый президент организации, который сменит Томаса Баха после его отставки.

Напомним, что в начале года Тарпищев был переизбран главой Федерации тенниса России на новый четырехлетний срок.