Шамиль Хуснутдинов покидает пост директора казанского «Рубина»

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Спорт
2 июня 2025  15:39

Казанский футбольный клуб официально объявил о расторжении контракта с директором Шамилем Хуснутдиновым по соглашению сторон. Спортивный менеджер, возглавлявший «Рубин» с 2023 года, завершил свою работу в клубе после стабилизации управленческих процессов.

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин в своем обращении выразил благодарность Хуснутдинову за решение ключевых организационных и финансовых задач в сложный для клуба период. «Ваш профессиональный подход создал основу для дальнейшего развития клуба», – отметил Сафиуллин, пояснив, что уход связан с новым перспективным предложением для экс-директора.

До работы в «Рубине» Хуснутдинов 15 лет (2004-2019) занимал руководящие позиции в хоккейном клубе «Ак Барс», где под его руководством команда добилась значительных успехов, включая четыре чемпионских титула и три победы в Кубке Гагарина.

Напомним, что в завершившемся сезоне РПЛ подопечные Рашида Рахимова заняли седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Уход 

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Шамиль Хуснутдинов покидает пост директора казанского «Рубина»
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