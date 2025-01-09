Самолет «Победа» экстренно приземлился в Нижнекамске из-за непогоды

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Республика
9 января 2025  17:42

Самолет, выполнявший рейс авиакомпании «Победа» из Москвы в Киров, был вынужден сделать посадку на запасном аэродроме в Нижнекамске из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил министр транспорта Кировской области Алексей Петряков в своем Telegram-канале.

Рейс, который должен был приземлиться в Киров в 9:48, изменил маршрут и направился на запасной аэродром международного аэропорта Бегишево в Нижнекамске из-за сильного дождя и низких температур.

По информации онлайн-табло, вылет из Нижнекамска в Киров состоялся в 14:14 по московскому времени.

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Самолет «Победа» экстренно приземлился в Нижнекамске из-за непогоды
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