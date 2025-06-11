Самые дефицитные сферы на рынке труда РТ: розничная торговля и медицина

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Республика
11 июня 2025  12:50

Согласно последним данным платформы hh.ru, ситуация с кадрами в Татарстане остается неоднозначной. При общем уровне конкуренции 6,1 резюме на вакансию, в отдельных отраслях наблюдается острый дефицит специалистов.

Розничная торговля возглавляет список проблемных направлений. Здесь на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме при норме 4,0-7,9. За май количество резюме сократилось на 5%, тогда как число вакансий увеличилось на 1%. Средняя зарплата в отрасли достигла 50,7 тыс. рублей, показав рост на 0,9%.

Медицинская и фармацевтическая сферы демонстрируют показатель 2,9 резюме на вакансию. При общем снижении количества предложений работы и откликов на 6% медианная зарплата сохранилась на уровне 65 тыс. рублей.

Продажи и клиентский сервис находятся на нижней границе нормы с 4,0 резюме на позицию. Несмотря на снижение числа соискателей на 6%, некоторые работодатели испытывают сложности с поиском квалифицированных кадров. Средний доход в этой области составил 69 тыс. рублей, уменьшившись на 1,7% за месяц.

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