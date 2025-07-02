Сармановский аграрный колледж получит новую технику по нацпроекту

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Республика
2 июля 2025  15:32
Автор:
Елизавета Черкина

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» Сармановский аграрный колледж получит три новых трактора марки «Беларус». Государственный комитет РТ по закупкам объявил электронный аукцион на поставку сельхозтехники с начальной максимальной ценой контракта 13,7 млн рублей, сообщается на сайте Государственного комитета РТ по закупкам.

Как отметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов, оснащение колледжа современной техникой является важным этапом обновления материально-технической базы учебного заведения. «Мы обеспечиваем прозрачность закупочных процедур и рациональное использование бюджетных средств», - подчеркнул он.

Сармановский аграрный колледж стал центром образовательно-производственного кластера для отрасли «Сельское хозяйство». Учебное заведение было удостоено гранта Минпросвещения РФ в размере 100 млн рублей.

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