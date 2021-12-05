Саудовская Аравия разрешит въезд российским паломникам, вакцинированным «Спутником V»

Саудовская Аравия разрешит въезд иностранцам, привитым «Спутником V».

Но при условии, что въезжающие вакцинированные пройдут 48-часовой карантин и сдадут ПЦР-тест. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Это решение властей позволит верующим посетить святые для мусульман города Мекку и Медину. Для вакцинированных двумя дозами «Спутника V» короткие поездки для свершения обрядов хаджа или умры будут разрешены с 1 января 2022 года.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом возможность участия российских паломников, вакцинированных российскими препаратами, в хадже в 2022 году.

Королевство Саудовская Аравия вошло в число 102 государств, куда разрешено въезжать привитым российским препаратом.