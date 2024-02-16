Шахтерский Сабантуй состоится в городе Прокопьевске

Заседание оргкомитета по проведению IV международного шахтерского Сабантуя провели в Кузбассе. Было принято решение, что Сабантуй пройдет 30 июня 2024 года и центром его проведения станет город Прокопьевск Кемеровской области.

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Республика
16 февраля 2024  09:59
Автор:
Ольга Иванычева

Со стороны Республики Татарстан ответственным организатором Сабантуя назначен Лениногорский район. 

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, принявший участие в заседании, подчеркнул, что это будет уже четвертый шахтерский Сабантуй. В прошлом году он прошел совместно с федеральным Сабантуем. Праздник всегда собирает много гостей, и в этом году на Сабантуй приедут представители многих регионов России и зарубежных стран. 

Также Василь Шайхразиев в мечети «Мунира» города Кемерова провел круглый стол с руководителями татарских автономий Сибири, где подвели итоги проделанной работы, обсудили насущные проблемы и наметили планы на год. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

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