Шахтерский Сабантуй состоится в городе Прокопьевске

Со стороны Республики Татарстан ответственным организатором Сабантуя назначен Лениногорский район.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, принявший участие в заседании, подчеркнул, что это будет уже четвертый шахтерский Сабантуй. В прошлом году он прошел совместно с федеральным Сабантуем. Праздник всегда собирает много гостей, и в этом году на Сабантуй приедут представители многих регионов России и зарубежных стран.

Также Василь Шайхразиев в мечети «Мунира» города Кемерова провел круглый стол с руководителями татарских автономий Сибири, где подвели итоги проделанной работы, обсудили насущные проблемы и наметили планы на год. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.