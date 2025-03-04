Сбои GPS в Нижнекамске: транспорт стал невидимым для отслеживания

В Нижнекамске жители столкнулись с проблемами при использовании мобильного приложения «Нижнекамский транспорт». Как сообщили в городской администрации, сбои в работе приложения связаны с техническими неполадками у оператора и нарушениями в работе спутниковой навигации.

Проблема заключается в том, что геоинформационные приложения получают уже готовые координаты от устройств, которые могут быть ошибочными из-за сбоев GPS. Приложения не декодируют сигнал напрямую со спутников, что приводит к некорректному отображению данных.

В настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок.