Сборная России по футболу крупно обыграла сборную Гренады

С разгромным счетом 5:0 закончился товарищеский матч между сборными России и Гренады.

У Россиян голами отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Причем для Дзюбы этот мяч стал рекордным – 31-м за национальную сборную. До этого рекорд был за Александром Кержаковым, забившим 30 мячей в играх за сборную России.

Отметим, что вратарь «Рубина» Евгений Ставер, которого вызвали в сборную, этот матч провел на скамье запасных.

Следующую игру сборная России проведет 25 марта против сборной Намибии.