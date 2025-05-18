Сборная России U20 завоевала «Кубок Будущего»

В Новосибирске завершился «Кубок Будущего», обладателем трофея стала сборная России U20, одолевшая в заключительный игровой день Беларусь U20 (2:1). Российская молодёжка прошла турнир без потерь, одержав три победы в трёх матчах. В составе сборной победителем стал нападающий системы «Ак Барса» Малик Саберзянов – форвард принял участие в двух встречах, но не отличился результативными действиями.

В составе сборной России U18 по три матча на турнире провели два игрока системы «Ак Барса»: защитник Александр Иванов и форвард Андрей Пустовой. Пустовой отличился результативной передачей в первый игровой день.