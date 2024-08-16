Себестоимость проезда в электротранспорте Казани значительно превышает цену билета

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Город
16 августа 2024  13:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков сообщил, что себестоимость перевозки одного пассажира в казанском электротранспорте составляет от 45 до 63 рублей. При этом цена билета для пассажира – всего 38 рублей при безналичной оплате и 42 рубля за наличные.

Высокая себестоимость складывается из затрат на амортизацию, зарплаты сотрудников и других расходов. Абдулхаков отметил, что зарплаты сотрудников «не соответствуют высоким требованиям», но не уточнил, планируется ли их повышение.

Ранее сообщалось о том, что внедрение бескондукторной системы оплаты проезда в трамваях и троллейбусах Казани вызвало споры об ее эффективности. По словам заместителя генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Алексея Варина, потери от «зайцев» не превышают 10%, что позволяет говорить об экономии в 1,2 миллиона рублей за 7 месяцев 2024 года.

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