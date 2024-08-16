Директор «Метроэлектротранс» признал эффективность бескондукторной системы

Внедрение бескондукторной системы оплаты проезда в трамваях и троллейбусах Казани вызвало споры об ее эффективности. По словам заместителя генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Алексея Варина, потери от «зайцев» не превышают 10%, что позволяет говорить об экономии в 1,2 миллиона рублей за 7 месяцев 2024 года.

При этом доля безбилетных пассажиров варьируется от 5% до 10% в зависимости от маршрута. Варин отметил, что большинство пассажиров (84%) оплачивают проезд самостоятельно, 14,6% делают это после напоминания контролеров, и лишь 1,4% отказываются платить даже при выявлении нарушения.

Ранее мы писали, что руководитель исполкома Казани Ильдар Шакиров предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. По его мнению, это позволит повысить правосознание пассажиров и сделать бескондукторную систему более эффективной. Таким образом, теперь придётся заплатить не 300 рублей, а 2,5 тысячи рублей.

Напомним, что мера была необходима из-за острой нехватки кондукторов. 22 июля полностью завершился переход транспорта на эту систему. На данный момент трамваями и троллейбусами воспользовались 46,3 миллиона пассажиров за 7 месяцев текущего года.