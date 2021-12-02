 Сегодня 148 казанцев пытались проехать в общественном транспорте без QR-кода
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Сегодня 148 казанцев пытались проехать в общественном транспорте без QR-кода

Нарушители составили 0,03% от всего пассажиропотока.

Город
2 декабря 2021  13:27
Автор:
Елена Молчанова

Сегодня 148 казанцев пытались проехать в городском транспорте без QR-кода, это 0,03% от всего числа пассажиров. Из них 49 на автобусе и 36 – в электротранспорте (троллейбус, трамвай и метро), половина не была допущена. Об этом сообщает пресс служба мэрии Казани. 

С 22 ноября в Казани был запрещен проезд без QR-кода, а с 26 специальный QR-код для поездок в транспорте могли получить те, кто сделал первую прививку двухфазной вакцины от COVID-19. 

Ранее «КВ» сообщали о том, стоит ли ждать появления омикрона в РТ. 
 

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