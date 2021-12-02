Сегодня 148 казанцев пытались проехать в общественном транспорте без QR-кода

Сегодня 148 казанцев пытались проехать в городском транспорте без QR-кода, это 0,03% от всего числа пассажиров. Из них 49 на автобусе и 36 – в электротранспорте (троллейбус, трамвай и метро), половина не была допущена. Об этом сообщает пресс служба мэрии Казани.

С 22 ноября в Казани был запрещен проезд без QR-кода, а с 26 специальный QR-код для поездок в транспорте могли получить те, кто сделал первую прививку двухфазной вакцины от COVID-19.

Ранее «КВ» сообщали о том, стоит ли ждать появления омикрона в РТ.

