Сегодня в Историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «Девятаев: за

Выставка приурочена ко Дню памяти подвига Михаила Девятаева и его экипажа. 8 февраля 1945 года Девятаев с 10 военнопленными совершили дерзкий побег на немецком бомбардировщике из концлагеря на острове Узедом (Германия).

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Республика
8 февраля 2024  23:17
Автор:
Ольга Иванычева

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Татьяна Ларионова, Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовии Светлана Баулина, члены семьи Михаила Петровича Девятаева, представители Дома дружбы народов Татарстана, Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия мордвы Республики Татарстан», студенты Казанского речного техникума, в котором когда-то учился Девятаев, курсанты кадетских школ.

В экспозиции «Девятаев: за гранью невозможного» представлены уникальные архивные материалы, фото и видео материалы о жизни и подвиге Девятаева, фотографии из семейного альбома Девятаевых.

Как рассказала Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, планируется представить эту выставку в Исторических парках «Россия – Моя история», расположенных в крупнейших городах Российской Федерации.   

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Сегодня в Историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «Девятаев: за
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