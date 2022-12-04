Сегодня в Татарстане ожидается 30-ти градусный мороз

В воскресенье, то есть сегодня, синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев о сильном похолодании. На восточной части территории республики температура воздуха может упасть до -30 градусов по Цельсию.

Осадков не ожидается, а ветер порывами будет достигать 2-7 метров в секунду.

Ночью и утром температура воздуха достигала 25-30 градусов мороза, в Казани — от -25 до -27. Днем столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов. На дорогах гололедица.

Ранее «КВ» сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.

По словам метеоролога, профессора КФУ Юрия Переведенцева, в ближайшую декаду декабря столбик термометра опустится на четыре градуса ниже многолетней климатической нормы.