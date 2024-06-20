Село на краю пропасти: дома жителей Шуран сползают в Каму

Жители села Шуран Лаишевского района Татарстана бьют тревогу: их дома буквально уходят из-под ног. Берег Камы стремительно обрушается, увлекая за собой строения и заборы. Об этом пишет ВГТРК Татарстан.

«Вот видите, здесь уже нога проваливается», – показывает трещины в земле Ильдар Насыбуллин, купивший дом всего три года назад. Тогда о проблеме никто не предупредил – теплица, стоявшая за домом, просто рухнула в один из дней. Сейчас над пропастью висит уже четыре метра его забора.

По словам сельчан, первая линия домов сползает со скоростью метр в год. Люди связывают это с разработкой гравийного карьера и уже не первый год пишут жалобы в разные инстанции, но получают лишь отписки.

Министерство экологии РТ утверждает: причина разрушения берега – исключительно природные факторы. В ведомстве заверили, что техническое задание на укрепление берега уже разработано, и планируется возведение подпорной стенки длиной 640 метров. Вот только когда начнутся работы – неизвестно. В исполкоме Лаишевского района кратко ответили: денег пока нет.

Тем временем, под угрозой разрушения оказываются не только жилые дома, но и памятники архитектуры – старинная школа, мечеть и церковь, которые привлекают в село туристов. Жители Шуран не теряют надежды на спасение, но время работает против них.