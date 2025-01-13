Семейная пара из Казани осуждена за хищение 8 млн рублей

Алмаз и Эльмира Залалтдиновы оказались в центре громкого скандала, связанного с хищением 8 миллионов рублей из 18, которые, по утверждениям, предназначались для урегулирования вопросов с налоговой службой. Приволжский районный суд Казани признал супругов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил их к четырём годам условного срока.

Как установило следствие, в апреле 2022 года пара пообещала руководству одной из местных компаний помочь избежать проблем во время выездной проверки ФНС. За свои услуги они получили 18 миллионов рублей. Однако проверка выявила нарушения на сумму 100 миллионов, что не устроило заказчика. Он потребовал вернуть деньги, но супруги смогли вернуть лишь 10 миллионов. Эльмира Залалтдинова объяснила, что оставшиеся 8 миллионов были невозвратными.

Суд счёл доказательства вины пары неопровержимыми, что и привело к вынесению приговора.