Семен Манаков стал победителем всероссийского «Зимнего студенческого Чемпионата»

Казанский атлет Семен Манаков одержал победу на III этапе всероссийских соревнований по легкой атлетике «Зимний студенческий Чемпионат», который проходил в Туле. В состязаниях приняли участие более 400 студентов из 57 вузов страны. Казань на чемпионате представляли три спортсмена.

Манаков показал выдающийся результат в забеге на 60 метров, преодолев дистанцию за 7,72 секунды и опередив всех соперников. Спортсмен является воспитанником физкультурно-спортивного объединения «Авиатор» и тренируется под руководством Олега Пермякова.

Это достижение стало еще одним ярким успехом казанского спорта. Ранее сообщалось, что другой представитель Казани, Демьян Макаров, завоевал золотую медаль на XI международных соревнованиях по спортивной борьбе, посвященных памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.

Победа Семена Манакова подчеркивает высокий уровень подготовки казанских спортсменов и их конкурентоспособность на всероссийской арене. Власти и спортивные организации Казани продолжают поддерживать развитие легкой атлетики и других видов спорта, создавая условия для роста молодых талантов.