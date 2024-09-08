Семья Шамсетдиновых в эфире ТНВ: «Голосуем всей семьей - семь человек»

Ольга и Миннур Шамсетдиновы из села Чита Пестречинского района стали гостями телемарафона «Всей семьей на выборы!».

«По традиции, голосовать мы идем всей семьей. Наши родители, наши дети — семь человек», – рассказал глава семьи.

Супруга Миннура, Ольга, с гордостью поделилась, что в их роду много долгожителей. Например, бабушка Ольги прожила 105 лет и передала по наследству ценные реликвии – накосники, купленные на знаменитой Макарьевской ярмарке. А вот сам Миннур продемонстрировал зрителям свидетельство о рождении и барсетку своего прадеда Усмана Гумерова, который воевал на фронтах Гражданской войны.

13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» прямо сейчас проходит на телеканале ТНВ. Так, например, одним из последних гостей стал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он рассказал, что наблюдается высокая активность избирателей, к полудню явка уже превысила 32%.

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.