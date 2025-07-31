Сербский специалист Марко Станоевич вошел в тренерский штаб УНИКСа

Казанский баскетбольный клуб УНИКС усилил тренерский штаб, подписав контракт с сербским специалистом Марко Станоевичем. 30-летний тренер по физической подготовке будет работать с командой в сезоне 2025/26.

Станоевич имеет впечатляющий послужной список. В составе тренерского штаба сборной Сербии он помог команде завоевать серебро чемпионата мира 2023 года и бронзу Олимпийских игр 2024 года. На клубном уровне специалист становился обладателем Кубка Черногории с «Будучностью» и Кубка Европы ФИБА с немецким «Хемницем».

В УНИКСе отмечают, что приглашение столь опытного специалиста позволит улучшить физическую готовность игроков к предстоящему сезону. Клуб рассчитывает, что знания и опыт Станоевича помогут команде добиться высоких результатов в чемпионате.