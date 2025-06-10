Сергей Кравцов: «Министры образования формируют будущее мира»

Третий Международный форум министров образования «Формируя будущее» обещает стать самым масштабным за всю историю проекта! Участники из разных стран соберутся В Казани для обсуждения ключевых вопросов в сфере образования.

Первые гости прибыли в столицу РТ уже сегодня. На повестке дня — глобальные тенденции и вызовы, цифровая трансформация, роль искусственного интеллекта и онлайн-обучения, инклюзивное образование, качество образования и развитие национальных систем.

В фокусе внимания деловой программы - международное сотрудничество и значение педагога в современном мире.

Подробности будущего события были озвучены на пресс-конференции, где выступили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования и науки Республики Южная Осетия Аслан Лолаев, министр просвещения и культуры Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Стоичич Желька, министр высшего образования, научных исследований и технологических инноваций Центральноафриканской Республики (ЦАР) Жан-Лоран Сисса-Магале и министр образования Республики Союз Мьянма Ньюн Пхей.

«Спасибо, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Во-первых, хочу поблагодарить всех министров, которые приехали в Казань на уже традиционный форум «Формируя будущее». С каждым годом всё больше стран участвуют в этом форуме, и количество министров также увеличивается. В этом году у нас более 20 министров, а на первом форуме было 10. Мы видим, какой интерес к Российской Федерации и к нашей системе образования проявляют коллеги.

С другой стороны, нам очень интересен опыт дружественных стран. Мир развивается, и методики, а также наработки из других стран тоже полезны для развития нашей отечественной системы образования. Напомню, что система школьного образования России входит в десятку стран по качеству общего образования и в тройку по количеству золотых медалей на международных олимпиадах.

Мы готовы делиться опытом в подготовке учителей, развитии среднего профессионального образования, преподавании предметов и строительстве школ. Очень важно, чтобы наши школьники знали о других странах, дружили с ними и развивали многополярный мир. Именно от этого зависит будущее. Форум называется «Формируя будущее», и, собственно говоря, министры образования формируют это будущее. Заложенное в системе образования влияет на будущее школьников и в целом на мир», - прокомментировал Сергей Кравцов в приветственном слове.